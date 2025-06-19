Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm projesini temel atma töreni ile start verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan temel atma töreninde 2 konut ve 4 iş yerinin temeli atıldı. Programa, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye İlçesi Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çiftçi; "Kentsel dönüşüm projeleri değerlidir"

Törende bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: " Şehirler; yalnızca yapılardan ibaret değil, geçmişin izlerini taşıyan, hafızası olan ve geleceğe yön veren canlı organizmalardır. Bu bakımdan bizler, Erzurum’un kadim dokusunu; kalelerini, kümbetlerini, camilerini, medreselerini, hanlarını ve hamamlarını koruyarak geleceğe taşımayı bir görev addediyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimizi yalnızca fiziksel bir yenileme değil, aynı zamanda tarihimize, kültürümüze ve sosyal dokumuza sahip çıkma anlayışıyla sürdürüyoruz"

"Nüfus oranına göre en çok kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sağlam, güvenli ve modern konutlarıyla Erzurum’a değer katacak bir dönüşüme imza attıklarını vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak, şehrimizin çehresini güzelleştirecek. Kentsel dönüşümde başlatacağımız projeler, bu yapılanlarla kalmayacak. Bunun yanında halk ekmeğini en ucuz veren şehir olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Hizmetleri şehrin her tarafında yaygınlaştırarak götürüyoruz. Bütçesinden yatırıma Türkiye’de 81 vilayet içerisinde en çok para ayıran belediye Erzurum Büyükşehir Belediyesi. Ayrıca nüfus oranına göre en çok kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz. Cumhur İttifakıyla hizmetlerimize devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam" şeklinde konuştu.