Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, kamu kurumlarında görev yapan personele Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hakkında eğitim düzenlendi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "İlimizde bulunan bazı keneler, KKKA hastalığına yol açabilen virüsü taşımaktadır. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, kenelerin görülmeye başlamasıyla birlikte KKKA hastalığının görülme riski de artmaktadır. Bu nedenle ilimizdeki kamu kurumlarında görev yapan personele Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hakkında eğitim düzenlendi. Eğitimde katılımcılara hastalığın nasıl bulaştığı, kene ile temasın nasıl önlenebileceği, kimlerin risk altında olduğu, dış ortam dönüşlerinde vücut kontrolünün önemi ve kenenin doğru çıkarılma yöntemleri hakkında bilgi verildi" denildi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, KKKA’nın bölgede her yıl tekrar eden bir hastalık olduğu vurgulandı ve şöyle devam edildi, "Kamu personelinin hem kendi sağlığı hem de çevresi için bu konuda bilinçli hareket etmesinin önemi üzerinde duruldu. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü olarak bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kurumlar arası iş birliğine büyük önem veriyor, toplumu bilinçlendirmeye yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyoruz"