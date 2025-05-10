Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı kurulması yönünde önemli girişimlerin gerçekleşeceğini kaydetti.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi’nin iş birliğinde düzenlenen “Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı”nın önemine dikkati çekti. Başkan Sekmen, şu değerlendirmede bulundu: “Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı ile bu noktada önemli bir tarihi adım attık. Kurumlarımızın iş birliğinde inşallah Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı’mızı kuracağız. Şanlı tarihimizde 93 Harbi olarak geçen 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nda, Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele döneminde düşmana geçit vermeyen Doğu Cephesi Türk’ün verdiği amansız mücadeleyi tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Tarihin derin izlerini taşıyan Doğu Cephesi’nin sınırları belirlendikten sonra bölgenin turizme kazandırılması noktasında kurulacak olan Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı ile sürdürülebilir bir turizm planlamasını hayata geçireceğiz.”

“TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KÜLTÜREL HAFIZA MERKEZİMİZ OLACAK”

Başkan Mehmet Sekmen, Doğu Cephesi’nin bir bütün olarak korunması, anlatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Tarihi Alan Başkanlığı gibi kurumsal bir yapının büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Sekmen, şöyle devam etti: “Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı’yla bu coğrafyada; tabyalar, şehitlikler, komuta merkezleri, savaş alanları ve stratejik güzergâhlar sistemli bir şekilde tespit edilecek, restore edilecek ve bilimsel yöntemlerle korunacaktır. Belediye olarak bu konuda tüm sorumluluğu üstlenmeye ve sürece aktif katkı sunmaya hazırız. Kurulacak bu yapı sayesinde Erzurum sadece bir tarih şehri olarak değil, aynı zamanda bir tarih turizmi ve kültürel hafıza merkezi olarak da anılacaktır.”

“TARİHİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Sekmen ayrıca, bu projeyle birlikte Erzurum’un kalkınmasında kültür ve tarih turizminin lokomotif güçlerden biri haline geleceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu süreçte, tarihimize daha güçlü sarılmak ve onu geleceğe aktarmak artık bir tercih değil, zarurettir. Erzurum Büyükşehir Belediyemizin bu konudaki vizyoner yaklaşımı; sadece geçmişe saygının değil, geleceğe güvenle yürüyen bir Erzurum’un da tarihi hassasiyetini temsil edecektir.”