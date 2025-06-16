Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı’ndan 2025’in Mayıs ayından 95 bin 308 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı’nda Mayıs içinde 694 uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı’ndan bu dönem içinde 668 iç hat ve 26 dış uçuş olmak üzere 694 uçuş gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise toplam 615 uçuş gerçekleşti ve 90 bin 728 kişi uçtu.

Erzurum’da 2025’in Mayıs ayında 94 bin 282 kişi iç hatlar ve bin 26 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Aynı ay içinde Erzurum’dan 595 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 648 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 17 tonluk kargo trafiği gerçekleşti.