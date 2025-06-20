2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla Erzurum’da anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Kadın Gücüyle Üreten Kooperatifler" programı, geniş katılımla tamamlandı. Programda Erzurum’un yöresel tatları olan demir tatlısı ve su böreği ikram edilirken, kadın kooperatifleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler büyük ilgi gördü. Ahşap işlerinden örgülere, geleneksel işlemelerden dekoratif eşyalara kadar çok sayıda ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca Erzurum’un kültürel dokusunu yansıtan ehram kumaşından üretilmiş giysi ve aksesuarlar da sergilenerek büyük beğeni topladı. Erzurum genelinden 10 kadın kooperatifinin katılım sağladığı programda kadın girişimciler ürünlerini sergileme fırsatı bulurken, başarı hikâyeleri ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Kooperatifler arasında bilgi ve deneyim aktarımı sağlanarak, yerel üretim ve kadın dayanışması vurgulandı.

"Kadının ekonomik ve toplumsal hayata aktif katılımı önemli"

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "2025 yılının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesi, bizlere aileyi merkeze alan tüm sosyal yapıları daha güçlü biçimde destekleme sorumluluğu yüklemiştir. Bu doğrultuda, kadının aile içerisindeki rolünü güçlendirmenin yanı sıra, ekonomik ve toplumsal hayata aktif katılımını teşvik etmek amacıyla önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz ‘Kadın Gücüyle Üreten Kooperatifler’ programı, kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak, yerel üretimi desteklemek ve kooperatifler arası dayanışmayı güçlendirmek açısından büyük önem taşımaktadır"

"Türlü desteği sunmaya devam edeceğiz"

Erzurum genelinden 10 kadın kooperatifinin katılımıyla gerçekleşen bu programda, kadın girişimcilerimiz ürettikleri değerleri kamuoyuyla paylaşma imkânı bulduğunu anlatan Aykut, "Kadınların üretim süreçlerine katılımı yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda sosyal refahı, toplumsal dayanışmayı ve aile yapısının güçlenmesini de beraberinde getirmektedir. Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara, özveriyle çalışan kadın kooperatiflerimize, ürünlerini sergilemek ve başarı hikâyelerini bizlerle paylaşmak üzere aramızda bulunan girişimci kadınlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki, bu dayanışma ortamı, kadınların toplumsal gücüne güç katacak ve aileyi merkeze alan kalkınma anlayışımıza ilham verecektir. İl Müdürlüğü olarak; kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması ve kooperatifçilik modeliyle güçlenmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlerle iş birliği içerisinde olan Erzurum Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve kooperatif temsilcilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Program sonunda sergilenen ürünler, Erzurum’un kültürel zenginliğini ve kadın girişimciliğindeki potansiyeli bir kez daha gözler önüne serdi.