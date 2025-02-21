Erzurum’da etkili olan kar yağışı yerini soğuk ve dondurucu havaya bıraktı.

Tüm ülkemiz etkisi altına alan yoğun ve kuvvet yağışı, beraberinde soğuk havaları da getiriyor. Kar yağışı sonrası kent merkezlerinde belediyeler temizlik çalışmalarına devam ederken kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerinin 24 saat mücadele ettikleri açıklandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, bölge genelinde havanın çok bulutlu olurken Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiği ifade edildi.

Erzurum ve çevresinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyrederken rüzgarım kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşları buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarırken, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.