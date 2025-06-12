TÜİK’in 2024 yılı kütüphane istatistikleri açıklandı. Erzurum’da bir yıl içinde 1 milyon 69 bin 868 kişi kütüphanelerden yararlandı. Erzurum’daki kütüphanelerde en çok edebiyat ve retorik kitaplar var.

2024 yılı itibariyle Erzurum’da toplam kütüphane sayısı 590 oldu. Zenginleştirilmiş(Z) kütüphane sayısı ise 67 şeklinde tespit edildi. Erzurum’daki kütüphanelerde bulunan materyal sayısında 921 bin 253 adet ile kitap ilk sırada yer alırken; 3 bin 352 sürekli yayın, bin 390 CD, 758 DVD, 4 bin 508 afiş, harita ve atlas vb., 209 bilgisayar, 29 etkileşimli tahta, 150 satranç masası ve 564 zeka oyunları bulunuyor. Erzurum’daki 497 kütüphane resmi okullarda bulunurken 42 adedi özel okulda ve 51’i özel kurslarda hizmet veriyor.

İşte halk kütüphanelerinin karnesi

İllere göre halk kütüphaneleri, yararlanan kişi, kayıtlı üye, ödünç verilen materyal ve konularına göre kitap sayısında bakıldığında Erzurum’daki halk kütüphanelerinde bir yıl içinde 1 milyon 69 bin 868 kişinin yararlandığı görülüyor. Erzurum’da kütüphaneye kayıtlı üye sayısı 78 bin 857, ödünç verilen materyal sayısı 129 bin 474 ve toplam kitap sayısı 396 bin 586 oldu. Bu kitaplardan; 18 bin 597’si genel, 12 bin 890’nı felsefe ve psikoloji, 21 bin 82’si din, 73 bin 335’i sosyal bilimler, 6 bin 82’si dil ve dil bilimi, 6 bin 762’si doğa bilimleri ve matematik, 10 bin 702’si uygulamalı bilimler ve teknoloji, 13 bin 991’i sanat, 93 bin 210’nu edebiyat ve retorik ve 37 bin 928’i coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler şeklinde sıralandı.

Türkiye’de kütüphane sayısı 44 bin 829 oldu

Kütüphane sayısı 2024 yılında 1 Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 1 Milli Kütüphane, 1 301 halk kütüphanesi, 637 üniversite kütüphanesi ile 42 bin 889 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi olmak üzere toplam 44 bin 829 oldu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kitap sayısı 2024 yılında yüzde 3,2 artarak 2 milyon 613 bin 965 oldu. Bir önceki yıla göre kitap sayıları Milli Kütüphanede yüzde 8,3 artarak 1 milyon 829 bin 534, üniversite kütüphanelerinde yüzde 3,5 artarak 22 milyon 420 bin 99, halk kütüphanelerinde yüzde 3,6 artarak 25 milyon 82 bin 260, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 5,4 azalarak 65 milyon 227 bin 96 oldu.