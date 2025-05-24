Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in girişimleriyle kentte elektrikli araç dönüşümü ve enerji depolamalı şarj istasyonları kurulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çinli iş ortaklarımız Fansı Holding ve Greenstor World ile karşılıklı protokol imzaladık. Yeni inşa edilecek olan elektrikli araç dönüşümü ve enerji depolamalı şarj istasyonları şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, elektrikli araç dönüşümü ve enerji depolamalı şarj istasyonu projelerimiz için güçlü bir adım attık. Greenstor World ve Çinli iş ortaklarımızla birlikte imzaladığımız bu önemli iş birliği protokolüyle; çevreci, sürdürülebilir ve yenilikçi bir şehir hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu önemli süreçte şehrimizde ağırladığımız Fansı Holding heyetine, Başkan Fan Feng, Genel Müdür Bai Yueliang ayrıca Greenstor World A.Ş. yetkilileri Soner Atasever ve Alp Kutay Atasever kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum."

Temiz enerjinin önemine dikkati çeken Başkan Sekmen, "Bu projeyle sadece karbon ayak izimizi azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda Erzurum’umuzu temiz enerji altyapısıyla buluşturuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun" kaydını düştü.