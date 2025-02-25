Erzurum Valiliği ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standart Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Çevreye duyarlı yönetim anlayışımızın bir göstergesi olarak performansımızı sürekli iyileştirme ve çevresel etkilerimizi kontrol altında tutma hedefiyle çalışan Valiliğimiz, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standart Belgesi’ni alarak sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı yönetim anlayışı sürdüğünü ispatlamış oldu. Valiliğimizde düzenlenen takdim töreni; Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, TSE Bölge Müdürü İbrahim Seyhan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi" denildi.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kurum ve işletmelerin çevreye verdikleri ya da verebilecekleri zararların sistematik bir biçimde azaltılması ve mümkünse bertaraf edilmesi için geliştirilen yönetim sistemidir. Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen bu standart, bir ürünün ham madde sürecinden başlayarak sonraki her süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve diğer muhtemel durumların kontrol altına alınmasını tarif eden standartlar için çerçeve sunuyor.