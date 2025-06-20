Erzurum Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle bazı önlemlerin alındığını duyurdu.

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavları’nın (YKS) sağlıklı ve güvenli bir ortamda uygulanması ve öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemek amacıyla sınav yapılacak ilçelerin mülki sınırları içerisinde 20 Haziran Cuma günü saat 20.00’den 22 Haziran Pazar günü saat 14.30’a kadar Erzurum Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında: "Gürültü oluşturabilecek tüm faaliyetler; araçların klakson çalması, resmî ya da özel törenler nedeniyle dışarıya sesli yayın yapılması, düğün ve asker uğurlama konvoylarının oluşturulması, inşaat işleri ve hafriyat taşımaları, bağırarak veya hoparlörlü araçlarla satış, reklam veya ilan yapılması yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamada daha sonra şu ifadeler kullanıldı, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü İle İl / İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınacak, bu tür faaliyetlerde bulunanlar herhangi bir talimat beklenmeksizin engellenecektir. "