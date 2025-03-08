Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ihtiyaç sahibi aileler için anlamlı bir dayanışma etkinliği düzenledi.

Kadın Meclisi üyeleri, kendi aralarında topladıkları bağışlarla iftar etkinliğini organize ederek, 314 kişiye iftar yemeği verdi. Etkinlik, Ebru İshak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Mahmut Yılmaz’ın desteğiyle gerçekleştirildi.

Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, programa katkı sağlayan tüm kadın meclisi üyelerine teşekkür ederek, "Dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneğini sergiledik. Kendi imkanlarımızla böyle bir organizasyon düzenlemek bizler için gurur verici. 8 Mart’ta kadınların gücünü ve birliğini bir kez daha hissettik" dedi.

Mahmut Yılmaz ise, vakıf olarak sosyal yardımlaşmaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu özel günde, kadın meclisi üyelerinin özverili çabalarıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize iftar verebilmek çok anlamlı. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda, Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, desteklerinden dolayı Mahmut Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim etti. Plaketi alan Yılmaz, "Böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almak benim için büyük bir onur. Kadın Meclisi üyelerinin emeği ve dayanışması takdire şayan" diyerek teşekkür etti.

Kadın Meclisi üyeleri, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün sadece kutlamalarla değil, toplumsal fayda sağlayan etkinliklerle anlam kazanması gerektiğini vurguladı. Meclis, önümüzdeki süreçte de kadınların ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.