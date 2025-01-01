Gaziantep ve Konya’dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum’da, 2024 yılın içinde 6 ürün tescillenirken, 11 ürün içinde Türk Paten’e müracaat edildi.

Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti olarak ifade ediliyor. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor.

Sahip olduğu 59 coğrafi işaretli ürünle ülke sıralamasında 3. sırada yer alan Erzurum, bu anlamda ülkemizde ilk üç şehir içinde olması kentin zengin kültürü, kadim tarihi, coğrafi konumu ve yıldızı hızla parlayan Palandöken Kayak Merkezi ile daha güçlü hale geliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2024 yılında; Hınıs Köftesi, Erzurum Babaanne Pastası / Erzurum Pastası, Erzurum Kuru Kayısı, Kaysefesi, Erzurum Patates Boranisi ve Tortum Ekşi Pestili’ne coğrafi işaret belgesi verildi.

Erzurum’dan 15 ürün için yapılan müracaat ise halen değerlendirme aşamasında bekliyor. 2024 yılında Erzurum’dan Pasinler Balı, Erzurum Karın Kaymağı Peyniri ,Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güveci, Pasinler Köfte, Erzurum Geven Balı, Erzurum Kelecoş, Erzurum Kaşar Peyniri, Narman Yeşil Mercimeği, Erzurum Kahvaltısı ve Erzurum Un Helvası’nın coğrafi işaret alması için Türk Patent’e müracaat edildi.