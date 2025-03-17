Hatay’da otomobille çarpışarak dereye devrilen kamyonetteki limonlar çevreye saçıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin ilçe merkezi Kurtuluş Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde çarpışan otomobil ve limon yüklü kamyonet korkulukların yıkılmasıyla dereye devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Y.B.’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.