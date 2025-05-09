6-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen 27. Uluslararası U20 Şampiyonlar Güreş Turnuvası’nda Erzincanlı genç güreşçilerden Songül Aydemir altın madalyanın, Ayşe Erkan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Farklı ülkelerden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Güreş Turnuvası’nda 59 kilogramda mücadele eden Songül Aydemir altın madalyanın sahibi oldu. Aydemir, Uluslararası U20 Şampiyonu unvanını kazandı.

Öte yandan 68 kilogramda Türkiye adına yarışan bir diğer Erzincanlı sporcu Ayşe Erkan ise turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Erzincan’ı temsil eden sporcu Özlem Gürsoy ise 57 kilogramda mücadele etti. Gürsoy turnuvayı beşinci sırada tamamladı.