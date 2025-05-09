Kütahya Belediyesi ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Programı" Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleşti.

Her ay düzenlenen program, vatanı uğruna can veren kahraman şehitler ile ebediyete irtihal eden gazilerin aziz hatırasını yaşatmak ve onlar için dualar etmek amacıyla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu ay da şehitlerin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Ulu Cami’de gerçekleşen programda, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehitler ve gazilerin fedakarlıklarını asla unutmayacağını belirterek, bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı.

Program sonunda, Kütahya Belediyesinin hazırladığı ikramlık simit ve ayranlar Belediye Başkanı Eyüp Kahveci tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve mevlit programının her ay düzenli olarak gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.