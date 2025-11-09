Erzincan’dan kutsal topraklara gidecek olan 193 umreci, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Uğurlama programına Erzincan İl Müftüsü ve il müftülüğü personeli ile umrecilerin yakınları katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilaveti, İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin gerçekleştirdi.

Programın devamında konuşan Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, umre ibadetinin manevi yönüne dikkat çekerek, "Rabbim yapacağınız bu mübarek yolculuğu kabul eylesin, sağlıkla gidip hayırla dönmenizi nasip etsin. Orada ümmetin birliği için, ülkemizin huzuru için dua etmeyi unutmayın," ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından yapılan dua ile umreciler, yakınlarının gözyaşları ve duaları arasında kutsal topraklara uğurlandı.