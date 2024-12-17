Erzincan’da etkili olan kar yağışı şehrin tamamını etkisi altına alırken, vatandaşa da çile oldu. Vatandaşlar kar yağışının ardından oluşan buzlu yollarda zor anlar yaşadı. Kaldırımlar buz pistine dönünce kameralara da eğlenceli görüntüler yansıdı.

Öte yandan kar yağışı kazalara neden oldu. Kış lastiği takmayan sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Çocuklar ise kar yağışını sevinçle karşıladı. Teneffüs zilinin çalmasıyla okul bahçesine akın eden çocuklar kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Kar yağışıyla birlikte karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi de başladı. Hızla harekete geçen belediye ekipleri kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.