Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün düzenlediği kahvaltı programında koruyucu ailelerle ve çocuklarla bir araya geldiler.

Düzenlenen programa katılımlarından dolayı tüm ailelere ve çocuklara teşekkür ederek "Hoşgeldiniz" diyen Vali Aydoğdu, "Aile her şeydir. Çünkü bir çocuk sevgiyi, merhameti, şefkati ve insana dair tüm güzellikleri ailede öğrenir. Eğer bir çocuk bu duyguları ailede alamazsa hiçbir eğitim sistemi bu duyguları tam anlamıyla ona veremez. Bugün bizim iyi insanlara merhametli insanlara ve sevgi dolu insanlara ihtiyacımız var. Toplumun inşası ve geleceğimiz de buna bağlı. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etti. Çünkü aile çökerse toplumda çöker" dedi.

Gönülleri ummanlar gibi geniş, merhametleri Ergan Dağı kadar büyük koruyucu ailelere teşekkür eden Aydoğdu, "Sizler bu çocuklarımıza sahip çıktınız ve çıkıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Çocuklarımızın dertleriyle dertlenmek, onlara sevgi vermek, onlara merhamet etmek, onları bir gün değil, hayat boyunca sevip kucaklamak inanılmaz bir davranış. Allah sizleri var etsin" şeklinde konuştu.