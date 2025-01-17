Erzincan İl Özel İdaresinden emekli olan personeller için veda programı düzenlendi.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, il genel meclisi grup başkanları, birim amirleri ve sendika temsilcileri katıldı.

Uzun yıllar boyunca Erzincan’a hizmet eden ve emekli olan 48 personele teşekkür eden Vali Aydoğdu, kendilerine aileleriyle birlikte huzur, mutluluk ve sağlık dolu bir emeklilik hayatı dileyerek Hizmet Şeref Belgelerini takdim etti.