Erzincan’da vatandaşlar, hava sıcaklıklarının artmasının ardından doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplarken, hem doğal hem de ekonomik olan bu mantarı protein kaynağı olarak et yerine tüketiyorlar.

Yüksek rakımlı bölgelerde görülen ve halk arasında ‘evlek’ olarak adlandırılan bu mantarlar, doğal yapısı ve yüksek protein içeriğiyle sofralarda yerini alıyor. Vatandaşlar, sabah erken saatlerde açık alanlara çıkarak bu doğal mantarları topluyor. Hem besleyici hem de lezzetli olan köy mantarı, sofralarda bedava şekilde etin alternatifi olarak tüketiliyor.