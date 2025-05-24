Erzincan Belediye binası önünde kurulan bin metrekarelik çadırda Erzincan Kitap Fuarı açıldı.

40’ı aşkın yayınevini ve 40’tan fazla yazarı kitapseverlerle buluşturan fuarın açılışına Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun katıldı. Fuarın ilk gününde etkinlik alanını gezerek hem yazarlarla hem de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aksun, "Kitap okumayı seven, yazarlarla buluşmak ve yeni kitapları keşfetmek isteyen vatandaşlarımız için güzel bir ortam hazırlandı. Bu anlamlı fuarın hayata geçmesinde emeği geçen herkese, katkı sunan yazarlarımıza ve yayınevlerine teşekkür ediyorum" diyerek organizasyonun kültürel önemine dikkat çekti.

Fuar süresince düzenlenecek imza günleri, söyleşiler ve yazar-okur buluşmalarıyla Erzincan’ın kültürel yaşamına önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.