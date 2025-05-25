Resmi rakamlara göre 33 bin kişinin hayatını kaybettiği 100 binden fazla insanın yaralandığı, tarihin en büyük depremlerinden olan 7.9 büyüklüğündeki 1939 Erzincan depreminin yaşayan son tanıklarından 109 yaşındaki Mehmet Güloğlu, vefat etti.

4 çocuğu ve 15 torunu bulunan, geçtiğimiz yılda İhlas Haber Ajansına 1939 Erzincan depremini anlatan Mehmet Güloğlu, yaşlılığa bağlı olarak evinde hayatını kaybetti.

Güloğlu’nun cenazesi Fatih Sultan Mehmet Han Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Demirkent Mezarlığı’na defnedildi.