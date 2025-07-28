Erzincan’da Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen projelerin mevcut durumu ve geleceğe dönük hedeflerinin ele alındığı "DAP Destekleri Değerlendirme Toplantısı", Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzincan’da düzenlenen DAP Destekleri Değerlendirme Toplantısı’nda, son 12 yılda il genelinde tarım, hayvancılık, sulama altyapısı, eğitim, kültür ve sosyal kalkınma alanlarında gerçekleştirilen projeler masaya yatırıldı. DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, bugüne kadar Erzincan’a yalnızca DAP üzerinden 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapıldığını vurgularken; Vali Hamza Aydoğdu, göçü önlemek ve kırsalda genç nüfusu tutmak için özellikle genç ve kadın istihdamının artırılmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile kurum müdürleri ve çeşitli kamu yetkilileri katıldı.

Prof. Dr. Osman Demirdöğen: "Bölgede Topyekûn Kalkınma Hedefleniyor"

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, bölgeye ve özel olarak Erzincan’a yapılan yatırımlar hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Demirdöğen, DAP kapsamındaki 15 il ve 153 ilçe ile yaklaşık 5.700 köyde ciddi kalkınma ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, bu bölgelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gelişmişlik endeksinde son sıralarda yer aldığını hatırlattı.

Demirdöğen açıklamasında, "Amacımız sulanabilir arazi miktarını artırmak. Sulama arttıkça ürün çeşitliliği artacak; bitkisel üretim hayvancılığı destekleyecek, hayvancılığın gelişmesi ise tarıma dayalı sanayinin büyümesini sağlayacak. Böylelikle zincirleme bir kalkınma sağlanacak," dedi.

"13,7 Milyar Liralık bölgesel destek"

DAP Bölge İdaresi tarafından bugüne kadar toplamda 13 milyar 726 milyon lira destek sağlandığını belirten Demirdöğen, bu yatırımların üç ana başlık altında toplandığını söyledi:

Tarım ve Kırsal Kalkınma: 948 projeye 6,9 milyar TL destek verildi. 230.000 hektar alan sulamaya açıldı. 153 hayvan içme suyu göleti, 216 km iletim hattı ve 60.000 sıvat gibi altyapılar kuruldu.

Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi: 192 projeye 1,9 milyar TL destek sağlandı. 39 hayvan pazarı, 41 kesimhane, 694 süt soğutma tankı ve 4 süt işleme tesisi kuruldu.

Bitkisel Üretim Altyapısı ve Alternatif Ürünler: 330 projeye 1,1 milyar TL destek sağlandı. 4.000 ton tohum dağıtıldı, 4.466 dekar meyve bahçesi oluşturuldu, 188 sera kuruldu.

Beşeri ve Sosyal Kalkınma: Kültür, Eğitim ve Gençliğe Yatırım

Demirdöğen ayrıca, beşeri kalkınma projeleri kapsamında 427 milyon lira bütçeyle çocuk ve gençlere yönelik 162 projeye, 746 milyon lira ile 132 sosyal ve kültürel projeye destek verildiğini açıkladı.

Bu çerçevede; 88 yeni kütüphane kuruldu, 169 kütüphane iyileştirildi. 286 tasarım ve beceri atölyesi kuruldu. 24 tarihi eser restore edildi, 2 arkeolojik kazı ve sokak sağlıklaştırma projesi yürütüldü.

Erzincan özelinde 1 Milyar TL’nin üzerinde destek

Prof. Dr. Demirdöğen, Erzincan özelinde 2013-2025 döneminde DAP ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı destekleriyle çok sayıda projeye imza atıldığını söyledi. Erzincan’da bugüne kadar sadece DAP üzerinden yaklaşık 1 milyar TL yatırım yapıldığını vurguladı.

Erzincan’da yapılan önemli çalışmalar şunlar oldu: 266.755 dekar alan sulamaya açıldı. 74 km açık, 104 km kapalı sulama kanalı inşa edildi.

Hayvancılık alanında: 2 hayvan pazarı, 3 kesimhane, 4 altyapısı iyileştirilmiş mera, 21 güneş enerjili sistem, 2.100 arılı kovan, 175 süt sağım makinesi dağıtıldı.

Bitkisel üretim: 1.066 metrekare sera, 1.397 kişiye tohum, 14 tarımsal makine, 3 işleme tesisi, 5 dekar kapama meyve bahçesi desteği sağlandı.

Eğitim ve kültürde: 5 yeni kütüphane, 29 beceri atölyesi, 3 işleme tesisi, bir restorasyon projesi ve gençlik kültür merkezi tamamlandı.

Vali Aydoğdu: "Göçü durdurmak için genç ve kadın istihdamı şart"

Toplantıda söz alan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise DAP’ın Erzincan’a sağladığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 12 yıl içinde 1 milyar 160 milyon TL destek sağlandığını açıkladı.

Vali Aydoğdu şu verileri paylaştı: Sulama alanında 91 projeye 790 milyon TL destek, Hayvancılıkta 18 projeye 111,5 milyon TL destek, Bitkisel üretimde 27 projeye 80 milyon TL destek, Eğitim ve kültürde 26 projeye 184 milyon TL destek verildi.

Toplamda 589.664 dekar alan sulamaya açılmış, 324 km kapalı ve 206 km açık kanal sistemi inşa edilmiştir. Ayrıca 57 tarım makinesi, 2.100 arılı kovan, 4 yeni kütüphane, 29 beceri atölyesi ve 3 işleme tesisi Erzincan’a kazandırılmıştır.

Vali Aydoğdu açıklamasında, "Şehrimizin en büyük sorunu göç ve genç nüfusun kırsalda azalmasıdır. DAP bu noktada genç çiftçilerin teşviki, modern hayvancılık ve iklim dostu yatırımlar gibi çok değerli destekler veriyor. Eğitimi üretimle birleştirerek kırsalda kalkınmayı ön plana çıkaracağız," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Erzincan Valisi Aydoğdu, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır olmak üzere emeği geçen tüm DAP yetkililerine teşekkür ederek, Erzincan’ın sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlayan tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını vurguladı.