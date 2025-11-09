Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere kişisel güvenlik, suçtan korunma ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim verdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Çocuk Polisi Bilgilendiriyor" faaliyetleri kapsamında bilgilendirme etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda İnönü İlkokulu ve Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulunda düzenlenen programlarda, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla toplam 80 öğrenci ve öğretmene eğitim verildi.

Eğitimlerde, Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Güvenli İnternet Kullanımı ve Trafik Güvenliği konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların farkındalık düzeyini artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin il genelinde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.