Erzincan’ın yeni gözdelerinden bir olan böğürtlende üretici Fikret Ateş verim ve kalitenin üst düzeyde gerçekleşmesinin ardından böğürtlen bahçelerinden topladığı binlerce çeliği köklendirerek fidan elde etmek üzere toprakla buluşturdu.

Erzincan’da böğürtlen yetiştiriciliğinin son derece başarılı bir şekilde yapılabildiğine dikkat çeken Ateş, gerek Erzincan gerekse il dışından gelen büyük talep sonrasında böğürtlen bahçelerini genişletmek amacıyla harekete geçti. Tatlısu Köyü sakinleri ve Erzincanlılara seslenen Ateş, böğürtlenin Erzincan için alternatif bir ürün olabileceğini, halkın böğürtlen yetiştiriciliğine başlaması durumunda sözleşmeli üretim modeliyle alım garantisi verildiğini söyledi.

Erzincan’da ekonomik olarak böğürtlen üretimi yaptıklarını, Erzincan’da ve Doğu’da profesyonel olarak böğürtlen bahçesi kurarak köyde yaşayan insanlara da iş imkanı sağladıklarını belirten Fikret Ateş, böğürtlen yetiştiriciliği yaptıkları alanları artıracaklarını söyledi. Ellerinde büyük bir fırsat bulunduğunu, bu fırsatı iyi değerlendirmek istediklerini dile getiren Ateş, Erzincan’da böğürtlen yetiştirmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Önümüzdeki sezonda yeni bahçeler kurmak amacıyla kendi imkanlarıyla 7 bin böğürtlen çeliğini toprakla buluşturan Ateş, çeliklerin köklenip fidana dönüşmesinin ardından yeni bahçelere nakledileceğini söyledi.

Üretici Fikret Ateş’i ziyaret eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük ile Bitki Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Özcan Tekin, üretim sahasında incelemelerde bulunarak, Fikret Ateş’e tarım sektöründeki yatırımlarından dolayı teşekkür ettiler.