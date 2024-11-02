Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden Erzincan’a soğuk hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. 03.11.2024 pazar gününden itibaren bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan) etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının 5 ila 9 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında beklenen düşüş nedeniyle tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Önümüzdeki hafta başından itibaren bölgede beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıdaki değerlere düşmesi bekleniyor.

Erzurum : -6/8

Erzincan : -4/12

Bayburt : -5/7

Ardahan : -7/5