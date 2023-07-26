Erzincan’da uzun yıllardır motosiklet satışı ve tamiri yapan Ali Kilit, yaz aylarında artan motosiklet kullanımına dikkat çekerek sürücüleri düzenli olarak bakımlarını yapmaya davet etti.

Yaz aylarında işlerinin yoğunlaştığını söyleyen Kilit, motosiklet sahiplerini kazaların önüne geçebilmek adına eksiksiz bakım yapmaya çağırdı.

Kilit yaptığı açıklamasında; “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte işlerimizde artış oldu. Ama üzülerek söylüyorum ki kazalı motosikletlerde geliyor. Sürücülerimizi öncelikle kask kullanımı konusunda uyarmak istiyorum. Kask motosiklet sürücüsünün emniyet kemeridir. Lütfen kasksız motosiklet kullanmasınlar. Elektrikli bisiklet konusunda da aileleri uyarıyoruz. Adı bisiklet ama gerçekten hız yapan bir alet çocuklarına bunları basit bir araç gibi teslim etmesinler. Kazalara sebebiyet vermesinler. Bir motosikletin düzenli olarak belli kilometrelerde bakımları var. Lütfen bu bakımlara dikkat edelim. Motosiklet kazalarında bakımsızlıktan meydana gelen olaylara denk geliyoruz. Gerekli olan yapılmalıdır. Unutmayalım ki iki tekerde olsa can taşıyor. Araç sürücülerimize de trafikte motosikletlere daha saygılı, daha şuurlu hareket etmeye davet ediyorum. Tüm motosiklet camiasına kazasız sürüşler diliyorum” ifadelerine yer verdi.