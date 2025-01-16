Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat polislerinin tatbikatı nefes kesti.

Kırsal eğitim alanında gerçekleştiren tatbikat nefes kesen anlara sahne oldu. Tatbikatta özel harekat polisleri, senaryo gereği teröristlerin bulunduğu mağaraya operasyon düzelendi. Operasyonda, "teslim ol" çağrısı yapılan bir terörist mağaradan çıkarıldı. Ardından başka teröristlerin de olabileceği şüphesiyle mağara içine bomba atıldı.

Özel harekat polisi, kırsal eğitim alanında senaryo gereği terör unsurlarını etkisiz hale getirdi.