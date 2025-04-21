Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Erzincan Öğrenci Yurdu tarafından Dini Atölye Faaliyeti kapsamında "Peygamber ve Zarafet Atölyesi" başlığı altında program düzenlendi. Programda, öğrencilere Hz. Peygamberimizin (sav.) hayatı anlatıldı.

Etkinlik, yurt bünyesindeki Kur’an kursu hocaları ve eğitim sorumlularının iş birliğiyle planlandı. Öğrencilere önceden duyurusu yapılan etkinlik, yurdun şark köşesinde gerçekleştirildi. Programda, Peygamberimizin hayatından örnekler sunularak, onun zarafeti, ahlakı ve insan ilişkilerindeki örnek davranışları aktarıldı.

Etkinlik süresince öğrenciler, Peygamberimizin yaşamından ilham verici kesitler dinleyerek manevi bir atmosferde bilgi edinme fırsatı buldu.

Erzincan Öğrenci Yurdu yetkilileri, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin manevi gelişimine katkı sağladığını ve benzeri etkinliklerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.