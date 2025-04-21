Elazığ Tadım Kalesi ve Höyüğünde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan iki kutsal ocağın restorasyonu tamamlandı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tadım Kalesi ve Höyüğünde devam eden kazı çalışmalarına ilişkin detayları paylaştı. Vali Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Elazığ Tadım köyü sınırlarında yer alan Tadım Kalesi ve Höyüğünde 2024 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan iki kutsal ocağın restorasyonunun tamamlandığını duyurdu. Vali Hatipoğlu, ’’MÖ 4000-3200 yıllarına tarihlenen bu ocaklar, üzerlerindeki stilize insan ve boğa figürleriyle dikkat çekiyor. Figürler, erken toplumlarda ailenin kutsallığını ve ritüellerdeki yerini simgeliyor. Kazılar, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze bağlı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi uzman ekiplerince yürütüldü. Uzmanlarımızdan alınan bilgilerde bu ocakların sadece mimari değil, aynı zamanda dönemin inanç sistemine ışık tutan unsurlar olduğu belirtildi. Restorasyonu tamamlanan kutsal ocaklar, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde sergilenecektir. Bu önemli çalışmaya katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.