Erzincan’da hafta sonuna kadar gök gürültülü yağmur yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Erzincan ve ilçelerinde cuma gününe kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek yağışlarla birlikte sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Erzincan’da hafta boyunca 4 ila 25 derece arasında hava sıcaklığı tahmin ediliyor.