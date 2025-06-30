Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde "Doğal Olan Normal Doğum" eylem planı kapsamında yürütülen Ebelik Eğitimlerinin Güçlendirilmesi faaliyeti çerçevesinde sağlık tesislerinde görev yapan ebelere yönelik verilen eğitimler tamamlandı.

Eğitim sürecinde katkılarından dolayı eğitmenlere teşekkür belgeleri ve katılımcılara katılım belgeleri; İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Furkan Tan tarafından verildi.