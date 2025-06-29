Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları ile asistanlarının katıldığı TUSYAD Bölgesel Bilimsel Toplantı Erzincan’da yapıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kültür ve Kongre Merkezi’nde bölgede farklı illerden ortopedistlerin katıldığı ön çapraz bağ yaralanmaları hastalıklarında kullanılan gelişmiş cerrahi teknikler deneyimli eğitmenler tarafından anlatıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Koçkara gerçekleştirilen toplantı ile ilgili bilgi verdi.

Koçkara, "Bugün Erzincan’da Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Erzurum Şubesi ile birlikte düzenlediğimiz ön çapraz bağ konulu panelimize Rize’den, Trabzon’dan, Giresun’dan, Sivas’tan, Van’dan ve Erzurum’dan olmak üzere ortopedistler katılım sağladı.

TUSYAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kocabey’in de katılım sağladığı toplantının bilimsel açıdan yüksek verimlilikle tamamlandığını söyleyen Prof. Dr. Koçkara, amacımız bölgemizde ki ortopedi uzmanların bu konuda güncel bilgilerle eğitimdeki tecrübeli isimlerle buluşturmak, bölgemizde verilen hizmetin kalitesini artırmak. Hepimizin bildiği gibi ön çapraz bağ yaralanmaları insanlarımızın hayatında hayat kalitesini oldukça bozan bir yaralanmadır, bu yaralanmaların tedavisinde, teşhis ve tedavi sonrası sürecinde mevcut ve en güncel bilgileri meslektaşlarımıza sunmak." dedi.

Yapılan toplantının Erzincan, üniversite ve meslektaşlar için oldukça yararlı olduğunu belirten Prof. Dr. Koçkara tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Katılımcılar ön çapraz bağ yaralanmaları hastalıklarında kullanılan gelişmiş cerrahi teknikleri en deneyimli eğiticilerden dinleme fırsatı buldular.