Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde "Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticaretiyle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

21 ekip ve 43 personelin katılımıyla düzenlenen uygulama kapsamında, Erzincan merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren toplam 110 umuma açık yer ve mekân denetlendi. Uygulama süresince il genelinde 414 yerli ve 78 yabancı uyruklu şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.