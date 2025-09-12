Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yetişen meşhur Cimin üzümünde hasat başladı. Bu yıl düşük verim yaşansa da sofralık olarak tercih edilen üzüm, şarap yapımına uygun olmamasıyla biliniyor.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yetiştirilen ve Türkiye’nin dört bir yanında sofralık olarak tercih edilen meşhur Cimin üzümünde hasat mevsimi başladı. Ancak üreticiler, bu yıl yaşanan olumsuz iklim koşulları nedeniyle verimin geçmiş yıllara oranla düşük olduğunu ifade etti.

Üreticiler, rekoltenin azalmasının fiyatlara da yansıdığını belirterek, tüketicilerin üzümü daha yüksek fiyattan almak zorunda kaldığını belirtti.

Yıllardır Cimin üzümü yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Erzincanlı üretici Mehmet Canbaba, ürünün yalnızca sofralık olarak değerlendirildiğini ve şarap olarak kullanılmadığını vurguladı. Canbaba, "Cimin üzümünden şarap olmaz. Bu üzüm sadece sofralık olarak tüketilir ve bu özelliğiyle diğer üzüm çeşitlerinden ayrılır. Bu yıl mevsim şartlarından dolayı verim az ama fiyat olarak iyi durumda. Erzincan’dan birçok ile üzüm göndererek şehrimize ekonomik katkı sunuyoruz" dedi.

Bölge halkının önemli bir geçim kaynağı olan Cimin üzümünün, bu yıl düşük verime rağmen pazar payını koruması bekleniyor.