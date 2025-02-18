Bin 174 üyesi bulunan Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliğinde, 4 yıl süreyle yeni birlik yönetimi seçildi.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda yapılan genel kurula Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Doğan ve Erzincanlı arıcılar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, konuşmasında; Erzincan’da birlik tarafından yapılan çalışmalara değindi. Erzincan’da sektörün gelişmesi adına verim ve kalitenin artırılması amacıyla Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvarı gibi birçok kurumla işbirliği içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği’nin Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde birinci sınıf örgüt seçildiğini ve üyelere daha fazla tarımsal destekleme sağlandığına dikkat çeken Özendi, birliğin bu günlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Genel kurulda konuşan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan’da arıcılık sektörünün ekonomik olarak büyük önem taşıdığını kaydetti. Arıcılık sektörü açısından Erzincan’ın yeri ve önemini vurgulayan İl Müdürü Koçaker, Türkiye’nin arılı kovan sayısı açısından dünyada 2. sırada yer aldığını ancak kovan başına verimin artırılması için çalışacaklarını açıkladı.

Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu planlı üretim neticesinde desteklerin artırıldığını vurgulayarak konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"2024 yılı sonu TUİK verilerine 106 bin 983 adet arılı kovan, bin 127 ton bal ve 53 ton balmumu üretimine sahip Erzincan’da üretilen doğal çiçek ballarının kendine has tadı ve aroması tüm ülkemizde bilinir. Elbette bunda Erzincan’ın zengin florası kadar Erzincanlı arıcılarımızın bilgi ve tecrübesi de büyük bir etkendir. İlimizde 2024 yılında; bin 92 üreticiye 11 milyon 414 bin 452 TL arıcılık destekleme ödemesi yapıldı. Erzincan’da arıcılıkta sürdürülebilir gelişme trendi yakalanması, verim ve kalitenin artırılması amacıyla 9 yıldan bu yana Erzincan İl Özel İdaresinden sağladığımız finanse ile varroa paraziti ile mücadele ediyoruz. Bu alanda büyük ilerleme sağladık, çalışmalarımız devam edecek. Bakanlığımız tarafından gençlere ve kadınların tarımsal üretimde daha fazla yer almalarını önemsiyoruz. Erzincan’da arıcılık sektörünün gerek bal gerekse diğer arıcılık ürünlerinin üretiminin artırılması, ambalajlama, paketleme ve pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarımız artarak devam edecek. Erzincan ilinde 5 adet bal paketleme tesisi, 3 adet suni petek üretim tesisi bulunuyor. DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sağlanan finansman ile birliğe ait yeni bir tesis daha önümüzdeki aylarda hizmete girecek. Yine Erzincan Geven Balına coğrafi işaret tescili yapılması yönünde girişimlerimiz devam ediyor"