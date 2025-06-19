Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından 2025 Yılı Etki Sıralaması sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) devlet üniversiteleri arasında 10. sırada yer aldı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önüne alınarak yapılan ve kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2025 Yılı Etki Sıralamasında Erciyes Üniversitesi önemli bir başarı gösterdi. Dünyada 2 bin 318 üniversitenin katıldığı bu uluslararası sıralamada Erciyes Üniversitesi 301-400 aralığında yer alırken, ulusal sıralamada 12. sırada ve devlet üniversiteleri içinde ise 10. sırada yer aldı. Erciyes Üniversitesi; THE 2025 Yılı Etki Sıralamasında bütün başlıkları kapsayacak şekilde 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi için veri sağlamıştır. Yayınlanan sonuçlara göre ERÜ, ’Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’ kategorisinde 2024 yılında dünyada 98. sırada yer alırkan, bu yıl onbeş sıra yükselerek 83. sırada yer almıştır. Ayrıca, ’Sorumlu Üretim ve Tüketim’ kategorisinde dünyada 101-200 aralığında, ’Açlığa Son’, ’Eşitsizliklerin Azaltılması’, ’İklim Eylemi’, ’Suda Yaşam’ ve ’Karada Yaşam’ kategorilerinde ise dünyada 201-300 aralığında yer alarak önemli bir başarı gösterdi.