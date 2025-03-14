Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds’un (QS) Konulara Göre Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025 sonuçlarını açıkladı.

QS Konulara Göre Dünya Üniversiteleri 2025 Sıralaması itibarı ve araştırma çıktıları analiz edilen 5 bin 200 kurum içinden seçilen 1747’sini ‘Mühendislik ve Teknoloji, ‘Sanat ve Beşeri Bilimler’, ‘Sosyal Bilimler ve Yönetim’, ‘Doğa Bilimleri’ ve ‘Yaşam Bilimleri ve Sağlık’ olmak üzere beş temel alanda ve 55 akademik disiplin alanında puanlayarak sıraladı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) QS Konulara Göre Dünya Üniversiteler 2025 Sıralamasında Ziraat ve Tıp olmak üzere iki akademik disiplin alanında sıralanmıştır. Sıralamaya göre Erciyes Üniversitesi; Ziraat alanında Türkiye Üniversiteleri arasında 7. sırada ve dünya üniversiteleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ile birlikte 401-475 bandında yer almıştır. Tıp alanında ise Türkiye Üniversiteleri arasında 10. Sırada, devlet üniversiteleri arasında 9. ve dünya üniversiteleri arasında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi ile birlikte 701-850 bandında yer aldı.