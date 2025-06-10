Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER), ülkelerinden yüzlerce kilometre uzaklıktan gelen uluslararası öğrencileri Kurban Bayramında da yalnız bırakmadı.

Yıl içerisinde yaptığı çalışmalarla uluslararası öğrencilerin yanında olan ERULDER, Kurban Bayramında onlarca ülkeden yüzün üzerinde öğrenciyi bayram kahvaltısında bir araya getirdi.

Filistin, Kamerun, Arnavutluk, Kamboçya, Suriye, Bangladeş, Mısır, Azerbaycan, Togo, Afganistan, Tanzanya, Endonezya, Çeçenistan, Fas, Yemen, Pakistan, Irak, Kırgızistan ve İran’dan Erzurum’a üniversite eğitimi için gelen öğrenciler ERULDER’in organize ettiği bayram kahvaltısına katıldı.

Programda konuşma yapan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Halit Aksakal, ’’Bayram; sevinç, neşe, mutluluk anlamına geliyor. Bayramların, millî ve dinî duyguların, inanışların pekişmesi, taze ve canlı tutulması fonksiyonu yanında, toplumun birlik ve beraberliğini sağlamada ve bunun bireylerin bilincinde yer etmesinde de büyük önemi vardır. Dinî bayramlar, insanlar arasında kaynaşmanın, dostlukları ve ahbaplıkları ilerletmenin bir yolu olarak belli bir öneme sahip oldukları gibi, dinî his ve şuurun sosyal hayatta tazelenmesinin de bir vesilesidir. Bu vesileyle Erzurum’da okuyan uluslararası öğrencilerin buruk bir bayram geçirmemeleri adına her bayramda ERULDER olarak, ümmet bayramlaşması tertip ettik. Bu bayramda Müceldili Konağında öğrencilerimizle bir araya gelerek bayram çoşkusunu beraber yaşamak istedik. Yüzün üzerinde öğrencinin katılımıyla güzel bir kahvaltı yaptık. Desteklerinden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Mehmet Seknmen’e çok teşekkür ederim.’’ dedi.

Ayrıca bayram kahvaltısında UDEF Bölge Başkanı Ergün Halis’in yaptığı dua ile mazlum coğrafyalar unutulmadı. İslam dünyasının selameti için eller semaya kalktı. Yapılan duanın ardından toplu fotoğraf çekinildi.