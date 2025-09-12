Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) hayırsever iş birliği ile yenilenen kliniklerin açılışı ve yeni cihazların protokolünün imza töreni gerçekleşti.

Düzenlenen törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, protokol üyeleri ve hayırseverler katıldı.

Programda konuşan hayırsever Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, "ERÜ bizim göz bebeğimiz. Tıp fakültemizin de kamuya daha çok yararlı olması açısından Erciyes Dağı gibi arkamızda güvenebileceğimiz bir kurumumuz. Biz de bu kuruma elimizden geldiği ölçüde yardımcı olmaya, katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ise, "Bize bu anlamda katkı sağlayan hayırseverimize, şehir protokolüne ve kıymetli rektörümüze çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da, "Özellikle eksiğimiz olan, yenilenmesi gereken onkoloji hastanemizde yapıldığından beri herhangi bir müdahale olmamıştı. Hayırseverlerimize ben çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Böyle güzel bir günde fazla bir şey söylemeye gerek yok. İcraatlar ortada. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Ben 3 yıldır buradayım. 3 yıldır bu sahneyi defalarca yaşadım. Haftanın bu son gününün de hayırlı geçmesine vesile olduğunuz için gerçekten teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra protokol imzalanması ile program son buldu.