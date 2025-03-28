Mersin Milli İrade Platformu , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyelerde örgütlü biçimde yolsuzluk ve terör suçları işlendiğine dair iddialar ve sonrasında yaşananlarla ilgili Basın Açıklaması yaptı.

Muğdat Camii önünde Cuma Namazı sonrası yapılan Basın Açıklamasında konuşan Eğitim Bir-Sen , Memur-Sen ve Milli İrade Platformu Mersin Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız şu görüşleri paylaştı ;

Ne yazık ki bu ağır suçlamalar karşısında idarecilerin ve onları destekleyen siyasi çevrelerin, hukuki zeminde cevap vermek yerine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti suçlayarak ülkemizi bir kaos ve şiddet girdabına sürüklemek amacıyla zehirli bir kampanya başlattıklarına şahit oluyoruz.

Bu çevrelerin; yerli ve milli markalarımızı boykot ederek ekonomik saldırılar düzenlemekten, güvenlik güçlerimize saldırmaya kadar varan eylemlerde kendi siyasi çıkarları uğruna ülkemizi ateşe atmaktan çekinmediklerini açıkça görüyoruz.

Bir buçuk yıldır Gazze’de gözlerimizin önünde gerçekleşen soykırıma tepki göstermek amacıyla Siyonist örgüt İsrail destekçisi şirketleri boykot etmiyorken, yerli ve milli şirketleri boykot etmeleri manidardır.

Karşımızda savunma hakkına ve yargı bağımsızlığına saygı duymak yerine, Vandalizm’i tercih eden, kutsal mabetlerimize zarar vermekten bir adım bile geri durmayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume annesine dil uzatacak kadar alçalan azgın bir güruh vardır.

Bu kifayetsiz muhterislerin oyunlarını da amaçlarını da çok iyi tanıyoruz.

28 Şubat’ta, Gezi kalkışmasında ve 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de demokrasiye, hukuka ve millet iradesine kasteden bu zihniyete karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz.

Türkiye’yi “Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam’ın!” şiarıyla savunmaya devam edeceğiz.

Bizler hukuktan, demokrasiden, adaletten ve hakikatten yana dik duruşumuzdan asla ödün vermedik, vermeyeceğiz.

Bu topraklarda milletimizin birliğini ve dirliğini hedef alan her türlü saldırıya, tuzağa ve oyuna karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız.

Hukuk ve adalet içinde kalarak bütün oyunları bozacağız.

Asla geri adım atmayacağız.

ASLA !