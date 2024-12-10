Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, "Fenerbahçe büyük bir takım. Mourinho gibi dünya çapında bir hocaya sahipler. Madrid’de yaptıkları hala aklımda. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne kalabilirdi. Çok dikkat etmeliyiz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, yarın saat 18.30’da Fenerbahçe’ye konuk olacak. Son antrenmanını kendi tesislerinde yapan kırmızı-beyazlılar, bugün İstanbul’a geldi. Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, uzun yolculuğun kendilerini etkilemeyeceğini düşündüğünü ve yarın oynanacak mücadelede en iyisini yapacaklarını söyledi.

"En iyisini yapmaya çalışacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Athletic’i favori görmesinin hatırlatılması üzerine Valverde, "Çok fazla değişiklikler yaptık. Kısa zamanda çok maç oynadık. Dzeko ve En-Nesyri gibi oyuncuları var geniş kadrolara sahipler. Fenerbahçe kendi liginde de çok güçlü. Biz de o yüzden en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Takımın üst üste aldığı galibiyetlerle ilgili İspanyol teknik adam şunları söyledi:

"Galibiyetler sonrası güven depoluyoruz. Oynamaya devam etmelisiniz. Yarın zor bir rakibe karşı oynayacağız."

"Fenerbahçe çok kaliteli bir takım"

Jose Mourinho ve sarı-lacivertli takımla ilglili görüşlerini de paylaşan Valverde, “Fenerbahçe büyük bir takım. Mourinho gibi dünya çapında bir hocaya sahipler. Madrid’de yaptıkları hala aklımda. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne kalabilirdi. O son dakikada penaltı golünü yemeselerdi. Çok kaliteli bir takım. Tadic, En-Nesyri ve Maximin gibi oyunculara sahipler. Alanlarda çok değişiklik yapabiliyorlar. Çok dikkat etmeliyiz. Yarın taraftarın da baskısıyla bir maç olacak” dedi.

"Fenerbahçe derbide hak ettiği bir maç oynadı"

Hafta sonu oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle ilgili sorulan soruya Valverde, "Evet derbiyi izledim. Çok güçlü bir derbi oldu. Fenerbahçe de oldukça iyi oynadı. Derbiyi küçük detaylar belirler. Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe hak ettiği, kazanabileceği bir maç oynadı" yanıtını verdi.