Klinik Psikolog Gonca Malkoç Arı, alzheimer hastalığının belirtilerine ve tanı sürecine dikkat çekerek, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Unutkanlıkla başlıyor, yaşamı etkiliyor

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Doktoru, Klinik Psikolog Gonca Malkoç Arı, alzheimer hastalığının yaş ilerledikçe ortaya çıkan ve bireyin zihinsel işlevlerini kademeli olarak bozan bir rahatsızlık olduğunu ifade etti. Hastalığın en sık görülen belirtisinin unutkanlık olduğunu belirten Arı, "Buna konuşma güçlükleri, aile bireylerini tanıyamama, huzursuzluk ve saldırganlık gibi davranışsal sorunlar da eşlik edebilir" dedi.

Günlük işlevleri sekteye uğratıyor

Alzheimer’ın yavaş ilerleyen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Arı, isim bulmada zorluk, anahtarı kapının üzerinde bırakma, aynı olayları tekrar tekrar sorma, ev ya da dış mekânlarda eşyaları unutma gibi durumların, hastalığın başlangıç belirtileri arasında yer aldığını söyledi ve bu belirtilerin zamanla kişinin günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı.

Tanıda basit ama etkili yöntem

Tanı sürecinde erken adım atmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Gonca Malkoç Arı, "Bilişsel bozuklukları tespit edebilmek için toplam 11 sorudan oluşan ve 30 puan üzerinden değerlendirilen bir test uygulanır. Tamamlanması sadece 10 dakika sürer ve herhangi bir hazırlık gerektirmez. Bu nedenle, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden uzmana başvurmak büyük önem taşır" dedi.

Alzheimer nedir?

Alzheimer, beynin bazı bölgelerinde hücre ölümü ve sinir hücreleri arasındaki iletişimin bozulması sonucu oluşan bir nörodejeneratif hastalıktır. En sık görülen demans (bunama) türüdür. Hastalığın kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık, ileri yaş, kafa travmaları ve bazı yaşam tarzı faktörlerinin riski artırabileceği düşünülmektedir. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen alzheimerın, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte daha yaygın hale gelmesi beklenmektedir.