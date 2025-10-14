Konya’nın Ereğli ilçesinde, Şehit İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar anısına oluşturulan "Unutulmayan Kahramanlar Kütüphanesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ereğli Mehmet Azmi Şeker Ortaokulu’nda gerçekleştirilen "Unutulmayan Kahramanlar Kütüphanesi"nin açılış törenine, Ereğli Kaymakamı Murat Eren, Ereğli Belediyesi Başkan Vekili Emine Karabey Erdeniz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükçü, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Yılmaz, Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Bulut, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve şehit aileleri katıldı. Açılışta şehitler için dua edildi. Hizmete açılan kütüphane ile genç nesillere vatan sevgisinin aşılanması ve şehitlerin hatıralarının yaşatılması amaçlanıyor.