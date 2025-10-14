Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 3 bin 500 çiftçiye bin 420 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlamaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın öncülüğünde, şehrin tarımda da öncü ve model olması için çiftçilere 2019-2025 yılları arasında, altyapı, ulaşım ve enerji alanlarında 1 milyar 350 milyon TL’lik destek sağlandı. Üreticinin her zaman yanında olan büyükşehir belediyesi, ayrıca ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yem bitkisi tohumu dağıtıyor. Bu sonbahar döneminde de bin 420 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlanacak. "Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" kapsamında, 9 ilçedeki 3 bin 500 çiftçiye 21 bin 740 paket arpa, 9 bin paket süt otu ve 4 bin 400 paket yem bezelyesi tohumu dağıtılacak.

Kandıralı çiftçilere dağıtıldı

Yüzde 75 hibeli arpa, süt otu ve yem bezelyesinden oluşan tohumlar, Kandıra Akçaova Mahallesi Tarım ve Kredi Kooperatifi önünde düzenlenen törenle çiftçilere dağıtılmaya başlandı. Törene Başkan Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Çakır, Kocaeli Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özer, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Akçaova Mahalle Muhtarı Hamza Biçer, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

88 proje, 1.3 milyar lira

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, törende konuşma gerçekleştirdi. 6 yıllık zaman zarfında 1 milyar 350 milyon liralık destek sunduklarını ve 21 binden fazla çiftçiyi 88 farklı proje ile desteklediklerini hatırlatan Başkan Büyükakın, "Sonbahar döneminde yüzde 75 hibe ile yeni bir destekleme yapıyoruz. Toplam 110 bin dekarlık bir alan desteklenmiş olacak. Yaklaşık 15 bin 715 futbol sahası ediyor. Projenin bedeli ise 70 milyon lira" bilgilerini verdi.

"Bu üretimi devam ettirmemiz gerekiyor.

Başkan Büyükakın geçtiğimiz ağustos ayında 525 milyon lira maliyetli Toramanlar Göleti’ni devreye aldıklarını belirterek, "Hayat sadece şehirde değil. Gıda meselesi benim sürekli anlattığım bir konu. Gıda güvenlik tıpkı meselesi gibi önemli. Bu üretimi devam ettirmemiz gerekiyor. Hem merkezi hükümetler hem de yerel yönetimler tedbir almalı. Herkes şehirde yaşarsa, herkes diğer sektörlerde çalışırsa insanlar ne yiyecek? Tarım ve hayvancılığın devam etmesi gerekiyor. Biz de zor zamanlarda çiftçimizi desteklemek yoluna gidiyoruz" dedi.

"Tarımdan çıkanlar sanayiye ve hizmetler sektörüne gidiyor"

Toprakların ekilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Şehirlerin ve ülkenin ayakta kalabilmesi için bu toprakların ekilmesi lazım. Tarımda ve hayvancılıkta işletmelerin mahiyetinin değiştiğini görüyoruz. Eskiden arazinin büyüklüğü ve orada yaşayan nüfus birbirini denkliyordu. Ancak şimdi arazilerimizi rasyonel bir ölçeğe getirmemiz lazım. Orada çalışan insanları iyi belirlememiz lazım. Tarımdan çıkanlar sanayiye ve hizmetler sektörüne gidiyor. O zaman bizim bu tarafı dizayn ederken diğer tarafta doğru işler yapmamız lazım" diye konuştu.

32 mahalleye doğalgaz müjdesi

Başkan Tahir Büyükakın konuşmasının sonunda Kandıralılar için doğalgaz müjdesi vererek, "Bunu yaparken aynı zamanda o bölgedeki yaşamı teşvik edecek diğer şeyleri de yapıyoruz. Şuanda Kandıra’nın 96 mahallesinin 33’ünde doğalgaz mevcut. 2026 yılının sonuna kadar 32 mahalleye daha doğalgaz gelecek ve böylece Kandıra’nın 5’i merkezde 60’ı kırsalda 65 mahallesinde doğalgaza kavuşulmuş olacak. Fındık depolama tesisi müjdemizi de verelim. Biz sizi desteklemeye devam edeceğiz. Çiftçinin emeği, Büyükşehir’in, tarım il müdürlüğü ve hükümetimizin desteği oldukça bereket artacak, el birliği ile güzel işler yağacağız" dedi.

Başkan Büyükakın konuşmasının ardından bir çiftçinin tohumlarını traktörüne yüklemesine yardım etti. Çiftçiler de destekten dolayı Büyükakın’a teşekkürlerini sundu.

Ekonomiye 2 milyar TL’lik katkı

İlk dağıtımı ilkbahar döneminde gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, böylece 2025 yılında yaklaşık 5 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği sağlanmış olacak. 101 milyon TL değerindeki bu proje ile toplam 137 bin dekarlık tarla arazisi yem bitkisi ekimiyle desteklenmiş olacak. Bu iki destekle milli ekonomiye yaklaşık 2 milyar TL’lik katkı sağlanmış olurken, çiftçilerin alışkanlıkları değiştirilerek, özellikle süt otu başta olmak üzere bölgeye yeni tohum çeşitleri kazandırılacak. Tohumlar, çiftçilere 14 ayrı Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla dağıtılacak. Çiftçiler, dağıtım ile ilgili bilgilendirme SMS’i aldıktan sonra ürünlerini teslim alabilecek.