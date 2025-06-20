Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün sınıflama analizlerine veri sağlamak amacıyla Kestanelik, Çakıl ve Şahinburgaz mahallelerinde arazi kontrolleri gerçekleştirdi.

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretim planlamasına katkı sağlamak amacıyla Kestanelik, Çakıl ve Şahinburgaz mahallelerinde arazi çalışmalarına çıktı. Tarım alanlarının izlenmesi ve ürün belirleme analizlerinde kullanılmak üzere referans parsel verileri yerinde kontrol edildi.

Gerçekleştirilen arazi kontrolleri sayesinde, bölgedeki tarım arazilerinin mevcut durumu tespit edilerek üretim planlamasına yönelik veriler güncellenecek. Uygulamanın, gelecekte daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım politikası oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.