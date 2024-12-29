Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi, yoğun sağanak yağışların etkisiyle su baskınlarına maruz kaldı. Etkisini artıran yağışlar, mahallede yaşamı olumsuz etkiledi ve birçok noktada su baskınlarına yol açtı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Erdek Grup Amirliği ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek tahliye çalışmalarına başladı. Ekipler, su baskınlarından etkilenen iş yerleri ve evlerde suyun tahliyesi için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yağışların etkisiyle su basan iş yerleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde rahat bir nefes aldı. Özellikle Ocaklar Mahallesi’nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle oluşan maddi hasar, birçok esnafı endişelendirdi.

Balıkesir İtfaiyesi, bölgede su tahliye ve temizlik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Vatandaşların zarar görmemesi için yoğun çaba sarf eden ekipler, yeni su baskınlarına karşı da teyakkuzda.

Önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesi bekleniyor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları su baskınlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.