14-18 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara Gazi Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Üniversitelerarası 3X3 Basketbol Türkiye Şampiyonası’na katılacak Erciyes Üniversitesi erkek ve kız basketbol takımları hazırlıklarına devam ediyor.

Üniversitelerarası 3X3 Basketbol Türkiye Şampiyonası 14-18 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara Gazi Üniversitesi’nde düzenlenecek. Bu şampiyonada mücadele edecek olan Erciyes Üniversitesi hazırlıklarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Müsabakalar, katılım sayısına bağlı olarak 4’lü veya 3’lü gruplar halinde tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Bir üst tura yükselen takımlar ise eleminasyon sistemine göre Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Şampiyonada daha önceki dönemlerde mücadele eden Erciyes Üniversitesi, 2 defa Türkiye 3.sü 1 defa Türkiye 4.sü oldu. Erciyes Üniversitesi’nin sporcu kadroları şöyle:

Kızlar: Emine Yağmur, Esma Eyşan Göksu, Nimet Nur Soyarıcı

Erkekler: Alperen Enes Çelik, SalihMersin Cengiz, Ahmet Nevşehirli, Fevzi Doruk Güleç