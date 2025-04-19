Kayseri ekonomisinin daha da gelişebilmesi için ortak akıl toplantıları gerçekleştiren Erciyes İstişare ve İş İnsanları Topluluğu bir araya geldi.

Kayseri ve ülke ekonomisi ile ilgili periyodik olarak istişare toplantıları yapan Erciyes İstişare ve İş İnsanları Topluluğu’nun bu ayki toplantısına Topluluğun Başkanı İsmail Ejder’in yanı sıra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan ve çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı. Toplantıda Kayseri’nin daha fazla üretmesi için yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar Erciyes İstişare Grubu’nun Kayseri ve ülke ekonomisi için yapması gerekenlerle ilgili görüş belirtti.