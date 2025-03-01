Türkiye 3. Lig’de mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında Niğde Belediyespor ile karşılaşacak. 9 haftadır kazanamayan mavi-siyahlılar, şanssızlığını kırmak istiyor.
Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, haftalar sonra kazanarak moral bulmak istiyor. Ligin ilk haftalarında aldığı galibiyetleri ikinci yarıda tekrar edemeyen mavi-siyahlılar, sahasında oynayacağı Niğde Belediyespor maçını kazanmayı hedefliyor. Grubunda oynadığı son 9 maçta 2 beraberlik 7 mağlubiyet alan Erciyes 38 Futbol Kulübü, taraftarı önünde oynayacağı Niğde Belediyespor maçında şanssızlığının önüne geçmek istiyor.
Antrenör Ferhat Timoçin nezaretinde çalışmalarını tamamlayan mavi-siyahlı takımda ameliyat olan kaleci Çağrı Tanrıbilir dışında eksik oyuncu bulunmuyor.